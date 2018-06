Niente soldi per Riace, Lucano attacca Salvini ed è pronto allo sciopero della fame

Condividi

Una visita tutt’altro che scontata quella di Laura Ferrara. L’europarlamentare è un esponente del Movimento Cinque Stelle, alleato al Governo della Lega. Lega è sinonimo di Matteo Salvini, ossia colui che non ha usato parole tenere nel manifestare il proprio dissenso nei confronti del sindaco Mimmo Lucano.

“Per me è zero” ha detto, con vistoso dissenso rispetto ai progetti di integrazione che hanno reso celebre il piccolo centro dello Jonio reggino.

I progetti, però, potrebbero arrivare presto alla canna del gas. Mancano i fondi, sono bloccati da un anno e l’aria che tira a Roma non sembra essere quella migliore.

E’ ancora più pesante quella che si respira a Riace, dove c’è il timore che il grande spirito di accoglienza del luogo possa cozzare con l’assenza di disponibilità economica.

Tutto potrebbe avere presto fine.

E Lucano, in un’intervista, a “Il Quotidiano del Sud” ha parlato senza peli sulla lingua.

“A Laura Ferrara – rivela – ho detto senza mezzi termini che lei fa parte funzionale di un governo formato con la Lega. Le posizioni di Salvini sono inconcepibili. Ogni giorno gli obiettivo del Governo sembrano essere i migranti e i rom”.

Ha chieso aiuto alla Diocesi di Locri e ha ottenuto supporto, seppur limitato.

L’articolo, senza virgolettati, si chiude la paventata concreta possibilità che Lucano, qualora Riace continuerà a non essere inclusa dai finanziamenti, è pronto ad uno sciopero della fame ad oltranza.