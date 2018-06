Nasce la Consulta per la laicità del Comune di Reggio Calabria

Condividi

Durante l’ultima seduta della Commissione Statuto e Regolamenti, con 7 voti favorevoli e 2 astensioni, è stato approvato il testo del regolamento che istituisce la Consulta per la laicità del Comune di Reggio Calabria.

La scopo della Consulta, creata su impulso dell’Amministrazione Falcomatà, consiste nella “promozione del principio di laicità relativamente a problemi etici, bioetici, politici, economici e demografici”, attraverso l’organizzazione di varie iniziative sui grandi temi del dibattito civile, quali scuola, lavoro, sanità, giustizia, diritti civili, immigrazione, e la raccolta di documentazione, dati statistici, pubblicazioni, al fine di comporre un più esauriente quadro conoscitivo delle associazioni locali.

Il Comitato Direttivo, insieme all’Assemblea dei delegati, rappresentanti di Associazioni, Gruppi, Comitati, Movimenti, attivi sul territorio nel favorire e tutelare la laicità, rappresentano la struttura di questo nuovo organo collegiale.

“La nascita della Consulta per la laicità – ha dichiarato Demetrio Martino, Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti – si inquadra in un più ampio processo di valorizzazione della cittadinanza attiva e di conoscenza reciproca, a cui era già stato dato avvio normativo con la recente istituzione della Consulta per il dialogo e le confessioni religiose del Comune di Reggio Calabria, in un’ottica culturale di pacifica convivenza tra le comunità religiose e la società civile”.

“Le attività funzionali che saranno coordinate dalla Consulta – come ha evidenziato il Presidente Martino – “mireranno ad assicurare la crescita e la coesione di una comunità solidale, in un territorio come quello reggino che si presenta da sempre come punto di incontro geopolitico tra culture diverse, che l’impegno dell’Amministrazione cittadina aiuterà a conciliare favorevolmente”.

Prima di entrare in vigore, il testo del regolamento passerà all’esame del Consiglio Comunale per ottenere l’approvazione definitiva.