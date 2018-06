Migranti, Upi Calabria: “Salvare vite, non fare politica”

Condividi

“Ci sono anche bambini, donne incinte, tra i tanti migranti bloccati in quella nave che i ministri Salvini e Toninelli impediscono di attraccare nei porti italiani. La scelta di ignorare la sofferenza e la disperazione di persone che fuggono da guerre e miserie rischia di diventare un’emergenza umanitaria di cui saremo tutti responsabili, soprattutto se all’inquietante silenzio non si rispondera’ con una fragorosa mobilitazione che prima di tutto sia capace di scuotere le coscienze”. E’ quanto afferma il presidente dell’Upi (l’Unione delle province italiane) Calabria Enzo Bruno. “Davanti alla necessita’ di difendere la dignita’ di uomini e donne che rischiano la vita – prosegue – non si puo’ tergiversare ragionando di percentuali e sondaggi, richiamando Malta piuttosto che rivangare sui torti subiti dall’Italia. In questi anni difficili l’Italia ha difeso la credibilita’ dell’Europa, che ha precise responsabilita’ sulla situazione di emergenza attuale, soccorrendo quanti erano in difficolta’. Anche adesso e’ il momento di salvare vite umane e non fare politica sulla pelle di quei migranti. Non puo’ essere il nuovo Governo a snaturare le qualita’ di un Paese accogliente e solidale come il nostro”.