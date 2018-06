Messa in sicurezza della discarica di Comunia, nel reggino, mercoledì le decisioni

Condividi

La Regione Calabria ha indetto per mercoledì 27 giugno la Conferenza dei Servizi decisoria, convocando anche il Comune di Motta San Giovanni al fine di esprimere il parere di competenza sul progetto di “Messa in sicurezza della discarica sita in località Comunia e adeguamento per l’esaurimento”.

Già nel mese di marzo la Regione aveva indetto la stessa Conferenza dei Servizi convocando le Istituzioni, quindi anche il Comune di Motta San Giovanni, per mercoledì 11 aprile 2018 per poi revocare la convocazione su richiesta del sindaco Giovanni Verduci, convinto di dover approfondire l’intera procedura, coinvolgere tutti i consiglieri e l’intera comunità.

Il 16 aprile scorso si è tenuto un incontro a Catanzaro presso gli Uffici regionali del Settore Ambiente e, successivamente, tutti i consiglieri comunali hanno consultato i documenti relativi al progetto e incontrato i tecnici comunali e regionali.

In particolare, a conclusione dell’incontro che i consiglieri hanno avuto con il funzionario regionale Responsabile del procedimento che ha illustrato la procedura e risposto alle loro domande, si è deciso di comune accordo di offrire una maggiore informazione alla comunità e consentire a chiunque di segnalare eventuali correttivi, interventi migliorativi, valutazioni utili per il parere che il Comune dovrà esprimere nella Conferenza dei Servizi di mercoledì 27 giugno.

Per raggiungere questo risultato si è deciso di operare in tre fasi ben distinte.

La prima con la pubblicazione di tutti gli elaborati sul sito internet istituzionale dell’Ente, la seconda con l’organizzazione di un incontro per illustrare tecnicamente il progetto, la terza aprendo un canale di comunicazione che consenta a chiunque di trasmettere le proprie valutazioni.

Proprio per tale motivo, già pubblicati tutti gli atti sul sito istituzionale, venerdì 15 giugno, con inizio alle ore 17.30, presso la Porta d’Accesso all’Area Grecanica a Lazzaro, i tecnici che hanno redatto il progetto su incarico della Regione Calabria, illustreranno gli interventi previsti per la messa in sicurezza e l’adeguamento per l’esaurimento della discarica in località Comunia. Parteciperà all’incontro anche il Rup regionale che ripercorrerà le fasi dell’intero procedimento.

Già da adesso, inoltre, è possibile inviare al Comune (attraverso la mail sindaco@comunemottasg.it o recandosi presso tutti gli uffici comunali) osservazioni e note scritte che saranno attentamente valutate prima della Conferenza dei Servizi decisoria indetta per fine mese.