Maltempo nel reggino – La conta dei danni

In relazione agli eventi meteorologici avversi di particolare intensità che nella prime ore di oggi hanno interessato questa provincia in mattinata è stata convocata, presso questo Palazzo del Governo, una riunione per monitorare la situazione e fronteggiare eventuali criticità.

All’incontro hanno partecipato i Sindaci di Villa San Giovanni e di Campo Calabro, l’Assessore all’Ambiente e ai Lavori pubblici e l’Assessore alla Polizia municipale e alla sicurezza Urbana del Capoluogo, i Rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Città metropolitana (Pianificazione territoriale e urbanistica, Protezione civile, Viabilità), della Protezione Civile della Regione Calabria, di ANAS, del SUEM.

Nel corso della seduta, si è accertato che i Comuni che hanno subito i maggiori disagi sono stati Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Campo Calabro (che hanno attivato il COC) e Scilla. In tali Comuni si sono registrati caduta di rami di alberi, allagamenti di sottopassi e di strade, piccoli smottamenti.

In particolare:

a Reggio Calabria , oltre a presenza di detriti su molte vie cittadine e tombini ostruiti, alberi caduti e rami pericolanti, le criticità di maggior rilievo sono state rappresentate dall’allagamento di due sottopassi, uno nella zona Omeca e l’altro a San Leo (per quest’ultimo la transitabilità è stata ripristinata), dalla frana che ha interessato la via provinciale di Salice, chiusa al traffico, con conseguente temporaneo isolamento di alcune abitazioni; dal crollo della scalinata in via Fiume (centro della Città) chiusa al transito; dal crollo sulla strada di un tratto del muro di sostegno, in località San Giuseppe, che ha ostruito l’accesso ad un’abitazione; dalla caduta di un albero a Catona che ha abbattuto tre pali della luce; dal cedimento della sede stradale a Sant’Anna, all’altezza del Palazzo di vetro, inizialmente interdetta totalmente al traffico e, successivamente, riaperta solo in parte.

, oltre a presenza di detriti su molte vie cittadine e tombini ostruiti, alberi caduti e rami pericolanti, le criticità di maggior rilievo sono state rappresentate dall’allagamento di due sottopassi, uno nella zona Omeca e l’altro a San Leo (per quest’ultimo la transitabilità è stata ripristinata), dalla frana che ha interessato la via provinciale di Salice, chiusa al traffico, con conseguente temporaneo isolamento di alcune abitazioni; dal crollo della scalinata in via Fiume (centro della Città) chiusa al transito; dal crollo sulla strada di un tratto del muro di sostegno, in località San Giuseppe, che ha ostruito l’accesso ad un’abitazione; dalla caduta di un albero a Catona che ha abbattuto tre pali della luce; dal cedimento della sede stradale a Sant’Anna, all’altezza del Palazzo di vetro, inizialmente interdetta totalmente al traffico e, successivamente, riaperta solo in parte. A Villa San Giovanni vi sonostati diversi allagamenti, tra cui quello del sottopasso di via Briatico con delle autovetture rimaste bloccate con persone a bordo, la cui situazione è stata tempestivamente risolta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco; l’allagamento di via Riviera che ha causato alcuni danni alle autovetture in sosta; una frana sulla strada provinciale nella zona Piale, interdetta alla circolazione, sulla quale sta già intervenendo la Città metropolitana.

vi sonostati diversi allagamenti, tra cui quello del sottopasso di via Briatico con delle autovetture rimaste bloccate con persone a bordo, la cui situazione è stata tempestivamente risolta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco; l’allagamento di via Riviera che ha causato alcuni danni alle autovetture in sosta; una frana sulla strada provinciale nella zona Piale, interdetta alla circolazione, sulla quale sta già intervenendo la Città metropolitana. A Campo Calabro oltre a detriti sulle strade, tombini ostruiti, smottamenti dell’alveo della fiumara Musalàe diversi allagamenti di sedi stradali, i disagi maggiori sono stati provocati dall’esondazione in via Sacerdote Scopelliti del torrente Bragale, che ha danneggiato abitazioni ed esercizi commerciali e un peggioramento del funzionamento dell’impianto fognario di sollevamento.

oltre a detriti sulle strade, tombini ostruiti, smottamenti dell’alveo della fiumara Musalàe diversi allagamenti di sedi stradali, i disagi maggiori sono stati provocati dall’esondazione in via Sacerdote Scopelliti del torrente Bragale, che ha danneggiato abitazioni ed esercizi commerciali e un peggioramento del funzionamento dell’impianto fognario di sollevamento. A Scillasi è registrata la presenza di materiale fangoso sul lungomare, tempestivamente rimosso e l’esondazione del torrente Livorno, con fango e detriti, che ha provocato danni alle auto in sosta.

La Polizia ferroviaria ha rappresentato che nel corso della notte vi è stata una interruzione di un’ora ( dalle 5.20 alle 6.20) nella tratta Gallico- Catona; un rallentamento del traffico ferroviario per sulla tratta Cannitello- Bagnara a causa dell’attivazione dell’allarme pluviometro installato nella stazione di Favazzina; l’allagamento del sottopasso autostradale del Piazzale Anas di Villa San Giovanni, che ha impedito il transito dei veicoli diretti all’imbarco e solo dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, con conseguente abbassamento del livello dell’acqua, è stato consentito il transito ai soli mezzi pesanti.

A supporto dei predetti Comuni, oltre alla propria Polizia municipale, hanno operato personale e mezzi dei Vigili del Fuoco, della Città metropolitana, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polstrada e della Protezione Civile Regionale.

L’intensità e la durata delle precipitazioni hanno causato l’interruzione di oltre mille utenze Enel, che allo stato sono state quasi integralmente ripristinate.

Nessuna criticità, invece, è stata riscontrata dall’Anas né sulle strade statali né sull’ autostrada.

Al termine della riunione, verificato che tutti i soggetti coinvolti stanno operando alacremente per il superamento delle criticità emerse, alcune delle quali già risolte, è stato raccomandato ai presenti di attuare un costante controllo della situazione.