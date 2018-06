Condividi

L’ASD Reggiomediterranea riprende le poprie attività, partendo dal settore giovanile.

Mercoledì 6 Giugno presso il campo di Longhi Bovetto a Valanidi, si terrà il secondo Stage rivolto ai giovani nati negli anni 1999-2000-2001, per selezionare gli atleti ritenuti validi dallo Staff tecnico della società.

Lo stage ha come finalità l’individuazione di atleti che saranno impegnati nella squadra Juniores per la stagione sportiva 2018/2019, senza trascurare l’eventuale impiego in prima squadra nel campionato d’eccellenza.

I ragazzi saranno osservati dallo Staff Tecnico in tutte le loro caratteristiche, le valutazioni saranno di natura tecnico-tattica e fisico-atletica.

Con lo stage, la Reggiomediterranea segna l’avvio della nuova stagione calcistica 2018-2019, con l’intento di migliorare i risultati raggiunti durante il torneo da poco concluso, la socièta ha allargato la partecipazione a nuovi dirigenti che andranno ad incrementare il gruppo dei presidenti Leo e Cloro, che intende solidificare un gruppo già affiatato.

Il direttore generale Angelo Cuzzola, a proposito di ciò afferma-“ La società ha dato inizio alle proprie attività, attenzionando un settore importante, visti i programmi che prevedono l’impiego di giovani talenti del territorio.E’ chiaro che l’interesse della Reggiomediterranea è quello di migliorare i risultati raggiunti durante la stagione da poco conclusa, cercando, nel limite del possibile,di non smobilitare un gruppo importante ma di renderlo ancora più competitivo.

L’ingresso di nuove figure all’interno della società, è stato fortemente voluto dai Presidenti Leo e Cloro, per dare più forza ad uno staff societario già attento alle esigenze della squadra, adottando una gestione manageriale atta a poter raggiungere risultati gratificanti”.