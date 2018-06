Il Cis presenta il volume “La via della seta” di Lucia Votano

Condividi

Venerdì 22 giugno, alle ore 17:30, presso la sala conferenze della Libreria – Museo “Culture”, via Zaleuco – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per la prima volta nella città di Reggio presenta il volume della scienziata Lucia Votano, “La via della seta” – La fisica da Enrico Fermi alla Cina. Modera l’evento il dott. Aldo Mantineo, Capo Servizio della “Gazzetta del Sud”. Intervengono: dott. Salvatore Di Landro, già Procuratore Generale di Reggio Calabria, Prof.ssa Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del liceo classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. Sarà presente l’Autrice. Il mito della via della seta, evocativo degli itinerari percorsi per millenni da mercanti, esploratori e missionari nei loro viaggi dall’Occidente alla Cina, si rinnova nella fisica astroparticellare, che dai grandi laboratori europei – come il Gran Sasso e il CERN – ha cominciato a migrare verso Oriente. La scienza moderna si è sviluppata in Europa a partire dal XVI e XVII secolo, ma oggi i nuovi protagonisti sono Cina, Giappone e Korea. Lucia Votano ci conduce nell’affascinante mondo della ricerca scientifica: come funziona, come si è sviluppata – in Italia e in Occidente – dal dopoguerra ai nostri giorni, quali obiettivi persegue, quali sfide su scala globale deve ancora affrontare e in che modo l’Europa può continuare a svolgere un ruolo da protagonista. Da scienziata e responsabile di progetti scientifici – impegnata nei grandi esperimenti della fisica delle particelle – ha saputo raccontare anima e segreti del fare scienza.