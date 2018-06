Il 25 giugno a Stilo riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Lunedì 25 giugno 2018 alle ore 12.00, presso la Casa Municipale di Stilo si terrà la riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame e l’ approfondimento della problematiche concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica, alla luce dei recenti atti delittuosi verificatisi in quel territorio.