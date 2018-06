Condividi

Giovanni Siclari potrà tornare a fare il sindaco di Villa San Giovanni. I giudici della Corte d’Appello hanno emesso la sentenza nella tarda serata di ieri ed hanno assolto da tre capi d’imputazione il sindaco eletto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

Per un altro capo d’imputazione, invece, è stata dichiarata la prescrizione. L’assoluzione per i tre capi d’imputazione, così come la medesima prescrizione, è arrivata anche per Antonio Oppedisano, Rocco La Valle, Antonio Messina, Angelina Attinà, Lorenzo Micari, Cosimo Salzone, Francesco Romani e Francesco Morabito. L’unico ad aver riportato una condanna è l’ex dirigente dell’ufficio tecnico del Comune villese, l’ingegnere Francesco Morabito, condannato a nove mesi di reclusione.