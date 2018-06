Giovane 32enne scomparso nel reggino. Allertato il Ministero degli Esteri

Condividi

A Polistena da quasi una settimana non si hanno più notizie del 32enne Francesco Baglio titolare di una ditta che si occupa di trasporti nazionali e internazionali. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud il giovane ha lasciato la cittadina per effettuare delle consegne che lo avrebbero portato in Spagna, nei pressi di Barcellona. L’ultimo contatto telefonico con la sua famiglia sarebbe avvenuto il 20 giugno scorso, una telefonata che però si è interrotta in modo improvviso. Da allora, nessuna traccia del giovane autotrasportatore. I familiari del giovane hanno denunciato la sua scomparsa al commissariato di Polizia di Polistena, che ha immediatamente avviato le indagini, allertando il ministero degli Esteri.