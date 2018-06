Farmacie di turno Reggio Calabria

Condividi

FARMACIE DI TURNO A REGGIO CALABRIA

N.B. Le seguenti informazioni sono valide dal 17 al 23 giugno 2018

Farmacie con servizio diurno e festivo (dalle ore 8.30 alle ore 20.00)

IGEA – Via Sbarre Inferiori, 371 – Tel. 0965 55977

STAROPOLI – Via Demetrio Tripepi, 64 – Tel. 0965 27982

Farmacie con servizio notturno (dalle ore 20.00 alle ore 8.30)

CENTRALE – Corso Garibaldi, 455 – Tel. 0965 332332 (aperto 24/24)

FATA MORGANA – Via Osanna, 15 – Tel. 0965 24013 (aperto 24/24)

FARMACIE di Reggio Calabria – Centro storico

AL CASTELLO – Piazza Castello – Tel. 0965 27551

ARCUDI – Corso Garibaldi, 372 – Tel. 0965 24471

ASCHENEZ – Via Aschenez, 137 – Tel. 0965 899194

BRANCA – Via S. Caterina, 144 – Tel. 0965 46077

CALARCO – Piazza S. Marco, 15 – Tel. 0965 896188

CENTRALE – Corso Garibaldi, 455 – Tel. 0965 332332

FATA MORGANA – Via Osanna, 15 – Tel. 0965 24013

GALENICA – Via Reggio Modena, 39 – Tel. 0965 51128

GIOFFRE’ – Via Cardinale Portanova, 9 – 0965 25041

IGEA – Via Sbarre Inferiori, 371 – Tel. 0965 55977

LABATE – Via De Nava, 123 – Tel. 0965 21053

LAGANA’ – Corso Garibaldi, 573 – Tel. 0965 28032

LAZZARO – Via Nazionale, 11 – Archi – Tel. 0965 42368

LIOTTA – Via Demetrio Tripepi, 30 – Tel. 0965 22991

MANGLAVITI – Via Andiloro, 42 – Tel. 0965 27811

MARRA – Via S. Caterina, 228 – Tel. 0965 650027

PELLICANO’ – Viale Calabria, 78 – Tel. 0965 52022

POSTORINO – Via De Nava, 116 – Tel. 0965 891753

SAN BRUNELLO – Via Manfroce, 39 – Tel. 0965 47581

SAN PIETRO – Via Sbarre Centrali, 28 – Tel. 0965 56045

SANT’AGATA – Via Ravagnese, 2 – Tel. 0965 643174

SCERRA – Via Reggio Campi, 95 – Tel. 0965 811587

SORGONA’ – Via Sbarre Centrali, 308/a – Tel. 0965 52114

STADIO – Viale Aldo Moro, 4 – Tel. 0965 54552

STAROPOLI – Via Demetrio Tripepi, 64 – Tel. 0965 27982

ABENAVOLI – Via Riparo, 77 – Cannavò – Tel. 0965 673777

BARILLA’ – Via Sabuada, 69 – Salice – Tel. 0965 679037

BORRUTO – Via Carlo Alberto – Gallina – Tel. 0965 682818

BOVA – Via Nazionale, 163 – San Leo – Tel. 0965 675180

BRESCIA – Via Reggio Campi, 67 – Terreti – Tel. 0965 681028

CARIDI – Via Provinciale – Ortì – Tel. 0965 336098

CATALANO – Via Nazionale, 110 – Gallico – Tel. 0965 370043

CATALANO – Via Cozzupoli – Mosorrofa – Tel. 0965 341095

CREA – Tr. Fascì, 1 – Saracinello – Tel. 0965 643980

CUZZOCREA – Via Provinciale – Mosorrofa – Tel. 0965 341019

INFANTINO – Villa San Giuseppe – Tel. 0965 679010

MARRA – Via De Marco, 9 – Podargoni – Tel. 0965 740302

MEGALE – Trunca – C.da S.Anna – Tel. 0965 346727

PARDEO – Via Cagliostro, 1 – Sambatello – Tel. 0965 344048

PELLICANO’ – Via Nazionale, 695 – Bocale – Tel. 0965 677420

POLIMENI – Via Nazionale, 301 – Catona – Tel. 0965 302531

PUGLIATTI – Via Minniti,1 – Serro Valanidi – Tel. 0965 346043

ROMEO – Via Anita Garibaldi, 73 – Gallico – Tel. 0965 370132

SALUS NERI – Via Nazionale, 28 – Pellaro – Tel. 0965 359468

STILO – Via Statale, 181 – Catona – Tel. 0965 302641

ZEMA – Via Provinciale Rosalì – Tel. 0965 679037

