Denunciati 93 falsi braccianti a Reggio Calabria

Condividi

La Guardia di Finanza ha denunciato 93 falsi braccianti a Reggio Calabria e 2 imprenditori ideatori di una vera e propria truffa a ll’Inps

I finanzieri di Reggio Calabria hanno scoperto una frode messa in pratica da due imprenditori agricoli operanti nella zona ionica reggina. Gli imprenditori tramite falsa comunicazione all’Inps dell’assunzione dei braccianti agricoli o la moltiplicazione delle giornate lavorative, hanno permesso a 93 persone di ottenere il pagamento indebito di indennità di disoccupazione, malattia o altri benefici di natura agricola per un importo totale pari a circa 285mila euro dal 2010 al 2014.

La truffa ha portato alla segnalazione all’autorità giudiziaria di 95 persone, tra braccianti agricoli ed imprenditori. Tutti sono stati accusati di reati che vanno dal falso ideologico commesso da privato in atto pubblico al falso materiale ed alla truffa aggravata.

Gli ideatori della truffa producevano atti contenenti firme false e comunicazioni di assunzione di manodopera agricola. Le assunzioni in realtà non erano mai avvenute. A nome e per conto di ignari proprietari di terreni agricoli, adibiti a coltivazioni varie quali grano, frumento e olive, nonché allevamento di ovini.

Il meccanismo delle frodi scoperte dalla Gdf per falsi braccianti a Reggio Calabria

Il meccanismo di frode scoperto dai finanzieri ha permesso di scoprire più di 12mila giornate agricole mai effettuate. Le frodi in danno del bilancio nazionale e comunitario scoperte dalla guardia di finanza nella provincia reggina, salgono ad oltre 17 milioni di euro. Sono circa 23 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale e sanitaria. I soggetti denunciati salgono ad oltre 2.800, con l’esecuzione di circa 750 interventi a tutela dei principali flussi di spesa pubblica.

L’operazione testimonia la costante attenzione delle Fiamme Gialle reggine nella difesa degli interessi erariali del Paese e della tutela della Spesa Pubblica Nazionale. Settori in relazione ai quali il Corpo svolge attento ed imprescindibile contributo al fine di prevenire o reprimere gli illeciti o a rilevare l’esistenza di eventuali anomalie nella percezione delle indennità di disoccupazione e/o malattia, corrisposte nel settore agricolo dall’Istituto Nazione della Previdenza Sociale.