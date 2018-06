Del disturbo della quiete intellettuale

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo

Ormai, certa stampa -fortunatamente, non tutta- vuol far credere che la madre di tutti i problemi dell’Italia sia l’immigrazione.

È evidente a chiunque, e lo sanno bene i dimenticati 5 milioni di Italiani che vivono in condizioni di povertà assoluta, che larga parte della “Informazione” trovi interessato diletto nell’occuparsi del fenomeno migratorio, in quanto terreno “ideale” sul quale condurre l’opposizione al Governo del Cambiamento, magari non disdegnando di strumentalizzare il più insignificante pretesto che, però, ha il “pregio” di distrarre l’opinione pubblica dalle macerie ancora fumanti lasciate dai governi imposti dai nazitecnocrati europei.

Eppure, di severe lezioni, gli autori di questa indegna follia mediatica, ne hanno avute, ed i risultati delle consultazioni elettorali degli ultimi diciotto mesi, ripetutamente deficitari per i manutengoli dell’establishment che il Popolo ormai ha letteralmente e definitivamente spazzato via, sono lì ad impietosamente certificarlo.

La tendenza non cambia affatto sul livello locale, soprattutto nel profondo Sud, dove affrontare con serietà le gravi incognite del futuro dei giovani Calabresi, protagonisti da almeno un lustro di un esodo biblico, altro non è che motivo di disturbo della quiete intellettuale della miserrima pletora di velleitari soloni della carta stampata e non.

Ed è così che in questo sconcertante e connivente processo di anestetizzazione della realtà, il dramma dei giovani Calabresi, costretti ad emigrare da una terra in cui una famiglia su tre ormai vive in condizioni di estrema indigenza, viene sistematicamente consegnato all’oblio da “pensatori” schiavi di un rivoltante onanismo intellettuale che inseguono forsennatamente il nulla partorito dal vuoto delle loro menti.

Il cavallo di battaglia, nell’ostracismo professato dagli scriba all’indirizzo di un Cambiamento ormai inarrestabile, è l’accusa, che vien mossa ai nuovi governanti, di essere forti con i deboli e deboli con i forti.

Un paradosso bell’e buono!

Questi insulsi sapientoni, credendosi il sale di questa terra, hanno, in un tempo ormai andato, maturato il convincimento di poter azzannare e distruggere chiunque si metta di traverso sul cammino dei loro padroni-committenti, questi ultimi gattopardi del nostro tempo e responsabili primi dello sradicamento e della deportazione dei nostri figli.

E non riesci a scorgerne una, nell’indistinto coacervo di tastiere ammaestrate dal conformismo dominante, che si sia mai ribellata alla deriva autoritaria di uno Stato patrigno, che ha usato la forza, in Calabria, a colpi di scioglimenti di civici consessi, di informazioni interdittive antimafia, di repressione, salvo dimostrare criminale debolezza davanti a quell’Europa che ha reso l’Italia complice impotente di un turpe crimine contro l’Umanità: l’odioso traffico di esseri umani nelle acque del “Cimiterraneo” sorvolate da squallidi sciacalli in cerca della loro parte di un ripugnante bottino.

Tra coloro che per i più vari motivi non hanno abbandonato la natia Calabria, vi è chi si augura, seppur con l’esile forza della disperazione, che il vento di un reale Cambiamento, prima o poi, lo si possa avvertire anche qui, alle nostre latitudini; ma vi è pure chi ha imparato sulla propria pelle a conoscere la vera natura della Calabria.

Terra fertile di talenti, ma disgraziata perché non riesce a fare squadra; terra meravigliosa ed al tempo stesso rarissima fucina di autolesionismo; terra dignitosa che insegue la speranza di una coscienza collettiva che diventi faro di una mai affrontata Questione Meridionale e, nel contempo, terra puntualmente disillusa e tradita dagli storici inganni perpetrati da pochi a danno dei più.

Terra in cui quasi tutti, negli ultimi anni, subiscono nella loro dignitosa rassegnazione anche la menzogna della indiscriminata criminalizzazione su base antropologica partorita dai soliti scribacchini in perenne ed affannosa ricerca del loro “autore”.

Oreste Romeo