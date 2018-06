Cresce l’attesa per la 40° edizione della Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie

Cresce l’attesa per la 40° edizione della Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie, gara automobilistica di velocità in salita. Il percorso della lunghezza di 7,00 KM interessa il Comune di Santo Stefano in Aspromonte dal Km 24,250 ed arrivo alla località Gambarie al Km 31,250.

La macchina organizzativa guidata da Aci, Comune di Santo Stefano in Aspromonte e Città Metropolitana di Reggio Calabria è impegnata negli ultimi dettagli per accogliere le migliaia di appassionati che trascorreranno questo caldo week end di inizio giugno sulle vette aspromontane.

“Il Comune di Santo Stefano è pronto, così come Gambarie che sabato sera, presso la piazza Mangeruca, accoglierà piloti ed appassionati sulle note della musica del gruppo etnofolk dei Kalavria” queste le parole del Sindaco di Santo Stefano Francesco Malara, che ci tiene a ringraziare personalmente l’Aci, Città Metropolitana di Reggio Calabria e le forze dell’ordine per il lavoro di squadra fatto fino ad oggi

Le prove si svolgeranno su 2 manche, il 02 Giugno 2018 dalle ore 10.00 sino al termine della competizione, mentre la gara, si effettuerà su 1 manche, il 03 Giugno dalle ore 10.00 sino al termine della competizione.

Infine due importanti informazioni, sia giorno 2 che giorno 3 giugno, con ordinanza della Prefettura, dalle ore 8,00 fino a fine manifestazione, sul tratto di strada interessato sarà sospesa la circolazione a qualsiasi mezzo, pertanto anche la corsa 319 Atam verrà modificata e avrà come capolinea, per entrambi i giorni, Santo Stefano e non Gambarie, tuttavia sarà possibile raggiungere la stessa Gambarie sia salendo da Villa San Giovanni che da Terreti.