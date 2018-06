Condofuri, costituita la sezione locale della Coldiretti

Condividi

Si è svolta il 14 giugno scorso l’assemblea elettiva della sezione di Condofuri, comune del basso Jonio reggino di circa 5.000 abitanti ad alta vocazione agricola e turistica.

Alla presenza di numerosi associati si è svolta l’assemblea che ha portato alla elezione del nuovo direttivo sezionale, è stato eletto presidente un giovane agronomo, Salvatore Quattrone rappresentante legale della società agricola “Ozzeni”, che si occupa di olivicoltura e fichicoltura, la società agricola produce una particolare grappa aromatizzata ai fichi. Il neo presidente sarà coadiuvato da: Iaria Carmela, Sgro Salvatore, Mafrici Domenico, Ollio Filippo, tutti imprenditori con attività agricola a Condofuri.

All’assemblea ha partecipato il neo eletto sindaco Tommaso Iaria, il quale nel suo intervento ha manifestato vicinanza a Coldiretti ed agli agricoltori condofuresi.

Tra i soci presenti il dr. Orazio Nucera, veterinario, figura storica della Coldiretti locale e provinciale.

Il Direttore Pietro Sirianni, assicura che Coldiretti sarà sempre presente nel territorio per promuovere al meglio le attività dei tanti imprenditori condofuresi. Questo territorio, come altri, afferma il direttore, hanno bisogno del giusto supporto di una forza sociale per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per l’affiancamento delle imprese agricole in tutte le possibili prospettive di sviluppo.

Hanno partecipato il vicedirettore Antonio Maesano ed il segretario di zona Antonino Sgrò, entrambi residenti nel territorio dell’Area Grecanica della quale Condofuri è un comune rappresentativo.