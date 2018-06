Comune di Villa San Giovanni – Niente scioglimento per infiltrazioni mafiose

All’interno del Comune di Villa San Giovanni non ci sono infiltrazioni mafiose. È ciò che ha deciso il Ministero dell’Interno, recependo le conclusioni rassegnate dal prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, il quale nella sua relazione conclusiva, consegnata il 15 maggio scorso ha evidenziato «l’insussistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione dell’articolo 143 del decreto legislativo 267/2000». Niente scioglimento dunque per mafia. Secondo il Viminale, quindi, le ingerenze della criminalità organizzata non hanno condizionato l’azione amministrativa del Comune.