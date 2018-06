Cisl, Tendopoli Rosarno: Bene Tavolo Prefettura su superamento Emergenza

Condividi

Dichiarazione congiunta del Segretario Generale USR CISL Calabria Paolo Tramonti e del Segretario Generale CISL Reggio Calabria Rosy Perrone.

La CISL esprime apprezzamento su quanto emerso oggi al tavolo permanente di confronto convocato dalla Prefettura di Reggio Calabria sulla condizione dei braccianti extracomunitari nella Piana di Gioia Tauro.

E’ importante l’annunciata volontà di procedere in una direzione comune alla ricerca di una soluzione che non sia dettata da eventi emergenziali, o peggio ancora tragici, come nel caso della brutale uccisione di Sacko Soumaila.

Per questi motivi è necessario fare sistema impegnando tutte le parti nell’ambito delle specifiche competenze, affinché si individuino soluzioni strutturali e condivise.

Le priorità, rispetto a qualunque altra decisione, così come convenuto, devono essere quelle della tutela dei diritti dei lavoratori, coniugata a condizioni di sicurezza e legalità, con l’impegno contestuale di trovare soluzioni idonee sotto l’aspetto abitativo.

E’ fondamentale in questo scenario il coinvolgimento e la sinergia delle istituzioni locali e regionali, affinchè i progetti di integrazione possano concretizzarsi al più presto, utilizzando anche le opportunità derivanti dai fondi comunitari.

Pur nell’attuale contesto di criticità, a giudizio della Cisl, ci sono tutte le condizioni affinchè si possa uscire dall’emergenza, dimostrando ancora una volta, che la Calabria non respinge ma è terra di accoglienza e solidarietà.