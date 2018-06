Cade durante escursione – Salvata donna nel Parco nazionale dell’Aspromonte

Condividi

Il 3 giugno u.s.,su richiesta del soccorso alpino, personale del V° Reparto Volo della Polizia di Statocon elicottero attrezzato per il recupero di persone in difficoltà è intervenuto sulla Pietra Cappa, sita nel Parco nazionale dell’Aspromonte, tra i Comuni di Careri e San Luca, per il salvataggio di una donna che durante un’escursione è caduta provocandosi la frattura di tibia e perone.

La donna, in un primo momento, è stata raggiunta dal sanitario trasportato da un elicottero del 118 ma, a causa della zona impervia non è stato possibile atterrare con l’elisoccorso. Sia il sanitario che la donna sono rimasti bloccati sul luogo dell’incidente.

Allertato l’elicottero del V° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria che ha raggiunto la zona ed ha trasportato sul luogo i soccorritori del Centro Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che hanno provveduto al recupero della donna ferita che è stata issata a bordo del velivolo assieme al sanitario.

La donna è statasuccessivamente trasportata all’Ospedale di Locri per le cure necessarie.