Bombardieri: “Colpita l’operatività di una pericolosa struttura criminale”

di Grazia Candido – “L’importanza di questa indagine è che non si è colpito il singolo soggetto armiere a disposizione della criminalità ma una vera e propria organizzazione contigua a varie cosche di ‘ndrangheta che riforniva ed esaudiva le richieste dell’una o dell’altra cosca”.

Così il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri spiega l’Operazione “Arma Cunctis” nel corso della quale, durante la notte, gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di Polizia di Siderno hanno eseguito 28 arresti, otto obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e numerose perquisizioni. L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha consentito di individuare, ci tiene a precisarlo il procuratore Bombardieri, “l’assetto organizzativo e l’operatività di una pericolosa struttura criminale”.

“Un’organizzazione servente rispetto ad alcune classiche locali di ‘ndrangheta della Locride che procacciava armi micidiali elencate in una serie di conversazioni e, successivamente, sequestrate grazie al certosino lavoro investigativo della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Siderno – aggiunge Bombardieri – Le indagini dal carattere pericoloso, hanno richiesto l’intervento immediato e si è dovuto intervenire con arresti in flagranza. Purtroppo questo, ha reso difficile individuare i canali di rifornimento delle organizzazioni: abbiamo localizzazioni estere ma non la possibilità di verificare l’esatta provenienza. Di sicuro, è un momento favorevole per le Procure distrettuali calabresi e le professionalità che abbiamo, ci consentono un’attenzione particolare sui territori. Quindi, continueremo un’opera di grande qualità investigativa su tutto il territorio calabrese”.

Il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo si sofferma invece su “una costante che emerge non dall’indagine illustrata oggi, ma da numerosi acquisizioni ormai note per altro approfondite in sede processuale. Arma Cunctis è un’operazione importante perché rassegna un dato difficile da cogliere se non si è lavorato su un determinato fronte. Normalmente, si arriva a ricostruire le condotte connesse al traffico di armi da indagini che riguardano altri profili quindi, spesso, si arriva alla contestazione del reato specifico ma l’oggetto dell’investigazione non è quello. Nell’indagine di oggi, questo non è avvenuto per merito del metodo nel senso che sono anni che la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria valorizza sino in fondo tutto quello che le investigazioni rassegnano”.

Il Pm Lombardo ricorda infatti che “l’indagine odierna nasce da un procedimento del 2011 già ampiamente valorizzato su altri fronti come l’operazione “Falsa politica”, “Bene comune” “Recupero”, “Trash” che, ovviamente, riguardano altri temi”.

“Questo significa che quando l’investigazione è completa e non trascura aspetti minori, consente di raggiungere risultati specifici anche sul traffico di armi – continua Lombardo – Questo lo si ricava proprio dalla contestazione del capo B in cui viene inserita un’ipotesi di 416 del Codice penale aggravato dall’articolo 7 proprio perché in questa fase, le contestazioni sono fluide e, soprattutto, devono essere modellate a quelle che sono le acquisizioni su cui ci sono risposte complete. Ecco perché parliamo di organismo di servizio perché ci sono altre tematiche da approfondire come il canale Maltese che non è da trascurare. La ‘ndrangheta – conclude il procuratore – interloquisce con altri territori e in questi, replica il suo modello operativo. Dall’operazione Arma Cunctis avremo la possibilità di cogliere altri segnali che cercheremo poi di completare in sede processuale”.

Particolarmente soddisfatti il questore Raffaele Grassi che nel ricordare “la vicinanza dei Procuratori e gli straordinari risultati raggiunti dalla Polizia in questi anni”, sottolinea come sia stato “prosciugato un canale di armi pericolosissimo”, e il capo della squadra mobile Francesco Rattà che menziona “l’attività condotta dalla Polizia che ha visto impegnati gli uomini dello Stato in numerosi servizi di intercettazioni ambientali, telefoniche e di ripresa. Circa 250 poliziotti all’alba di oggi, sono intervenuti sia nella locride che nella piana di Gioia Tauro per trarre in arresto soggetti contigui alla cosca Commisso di Siderno e appartenenti alla cosca Cataldo di Locri, strutturati in una temibile consorteria criminale. Con enorme sacrificio dei nostri uomini, sono stati fermati trafficanti in atto che gestivano il traffico di centinaia di armi micidiali di ogni genere e calibro, fra cui i famigerati fucili mitragliatori AK 47 Kalashnikov, pistole calibro 9 luger, Walter PPK, cal. 44 magnum”.