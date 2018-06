Bianco – Furto in abitazione, Carabinieri arrestano due uomini

Condividi

Giovedì sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bianco hanno arrestato ITALIANO Vincenzo e ROMANO Antonio Francesco, 28enni entrambi di San Luca, colti nella flagranza di furto in abitazione.

I due sono stati sono stati sorpresi a rovistare all’interno di una villetta, sita nei pressi del Calvario di Sant’Agata del Bianco, da un maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio, prontamente intervenuto assieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bianco, a seguito della segnalazione di rumori sospetti provenienti da quella casa, poco distante dal suo alloggio, i cui proprietari al momento erano assenti.

All’arrivo dei militari i ladri hanno cercato di scappare uscendo attraverso una finestra al piano terra, in precedenza forzata per introdursi nell’appartamento, ma sono stati raggiunti e bloccati.

Durante la breve fuga hanno anche cercato di disfarsi della refurtiva, costituita da numerosi monili in oro, successivamente riconsegnati ai proprietari.

A seguito del rito direttissimo, il Tribunale di Locri in composizione monocratica ha convalidato l’arresto, disponendo, nei confronti degli arrestati, la detenzione domiciliare.