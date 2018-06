Associazione Medici cardiologi ospedalieri, Enzo Amodeo nell’organismo

Condividi

In occasione del 49^ Congresso Nazionale dell’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri ( ANMCO ), tenutosi a Rimini di recente, sono state rinnovate le cariche con l’elezione dei componenti del Direttivo Nazionale. Complessivamente 15 componenti in rappresentanza di tutte le Cardiologie Ospedaliere dell’intero territorio nazionale. Il dott. Enzo Amodeo è stato eletto con larghi suffragi e, per i prossimi due anni, farà parte di questo importante Organismo che svolge una funzione di studio, organizzazione di eventi scientifici e culturali, stesura di protocolli terapeutico-assistenziali, indirizzo e redazione di linee guida da mettere a disposizione della classe medica per una ottimale e corretta gestione del paziente cardiopatico. La prima volta, dopo 49 anni, per un reggino che opera nel nostro comprensorio e che si è distinto per l’impegno finalizzato alla tutela della salute e alla crescita culturale della classe medica, attraverso l’organizzazione di eventi scientifici. Con votazione unanime gli è stata assegnata la delega per i rapporti con le regioni, al fine di ottimizzare i rapporti con le varie professionalità e di uniformare le prestazioni sanitarie secondo i principi di appropriatezza prescrittiva, efficienza ed economicità. Inoltre, è stato inserito in AGENAS, per la organizzazione dei corsi FAD necessari per l’aggiornamento scientifico obbligatorio della classe medica.