Asili nido Reggio, Dieni: “Amministrazione faccia chiarezza”

«L’amministrazione comunale di Reggio Calabria faccia luce sulle reali condizioni di sicurezza degli asili nido della città». È la richiesta della deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Quanto avvenuto nelle ultime settimane – prosegue la parlamentare –, non ci lascia tranquilli in ordine alla condizione delle strutture che ogni giorno accolgono i bambini in età pre-scolare. Non conforta il fatto che, per ben due volte, l’assessore alle Politiche sociali e il dirigente responsabile abbiano disertato le riunioni della Commissione di garanzia del Comune, che aveva chiesto delucidazioni in ordine alla regolarità dei sopralluoghi per la verifica della sicurezza sismica degli asili nido e sulle concessioni dei finanziamenti Pac».

«È doveroso e assolutamente urgente che l’amministrazione Falcomatà chiarisca ogni aspetto di questa vicenda e riferisca con celerità in merito alle condizioni in cui versano gli asili della città. Su argomenti sensibili come la sicurezza dei nostri figli – aggiunge Dieni –, non sono ammissibili comportamenti dilatori e opachi, che non fanno altro che alimentare dubbi e dietrologie circa il reale stato degli edifici destinati ad accogliere i bambini».

«È di poche settimane fa – conclude la deputata 5 Stelle – la denuncia di un’associazione che ha rilevato diverse criticità rispetto alla situazione degli asili reggini. La giunta comunale ha dunque l’obbligo morale di chiarire ogni aspetto e di fare tutto il possibile affinché i nostri bambini possano iniziare il loro percorso formativo in ambienti sicuri e perfettamente confortevoli».