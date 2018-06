“Alleanze per la comunità educante”, firmato il protocollo d’intesa

Condividi

Di Giuseppe Rosario Princi –Presso il Palazzo della Cultura “C. Alvaro” di Reggio Calabria è stato firmato il protocollo d’intesa per il progetto “Alleanze per la comunità educante”. Il “Patto programmatico impegnerà le realtà aderenti per un triennio.

Presenti al tavolo della conferenza il Sindaco Giuseppe Falcomatà, i rappresentanti della Diocesi di Reggio-Bova, l’Associazione Nazionale Magistrati, Il Centro Servizi al Volontariato gli organismi associativi che hanno promosso il progetto, il Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza del comune di Reggio Calabria, il presidente della Camera di Commercio e il presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

L’idea progettuale nasce dopo la vile aggressione, avvenuta un anno fa, al parroco della chiesa del “Divin Soccorso”, don Giorgio Costantino da parte di alcuni giovani reggini. Il gruppo di lavoro “Alleanze per una comunità educante” prende corpo per rispondere alle sfide educative che dal territorio reggino sono emerse recentemente in forme ancora più pressanti e complesse. Sfide che impongono la progettazione e la realizzazione di risposte organiche e continuative ai minori ed agli adolescenti, con una particolare attenzione alle periferie.

Mario Nasone ai nostri microfoni ha espresso l’importanza del progetto – “La nostra scommessa è quella di far si che la scuola, nel portare avanti il processo educativo, non sia più sola ma venga affiancata da partner del mondo istituzionale, dell’associazionismo e della chiesa. È un percorso progettuale che durerà tre anni e le associazioni che parteciperanno lo faranno in forma totalmente gratuita. Uno spirito di inclusione – continua Nasone – che vede la partecipazione e la relazione tra i ragazzi delle scuole con i volontari delle associazioni al fine di mettere in campo un vera e propria “rete” al fine di intercettare tutti quei ragazzi a rischio, contrastare la dispersione scolastica, offrire agli insegnanti, attraverso il tribunale dei minori una serie di strumenti in grado di fare allontanare i ragazzi da situazioni a rischio. Questa è la partita che si deve giocare e con la firma di oggi abbiamo segnato la prima rete”