AgrariaUniRC, Master di II livello “Il bergamotto di RC.Produzione e Valorizzazione”

Di Giuseppe Rosario Princi – Svoltasi questa mattina, presso l’aula seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, la presentazione e l’avvio del Master di secondo livello per tecnico esperto su “Il bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e Valorizzazione”, in collaborazione con La città Metropolitana di Reggio Calabria.

Ai nostri microfoni, il direttore del dipartimento di Agraria, Giuseppe Zimbalatti, ha spiegato l’importanza del Master : “un master centrato su una specialità calabrese come il bergamotto. È molto importante avviare un percorso formativo che prepari una figura specialistica per il consolidamento del bergamotto. Abbiamo circa 50 “formandi” che saranno preparati da professori di livello internazionale”.

Il Professore Angelo Maria Giuffrè, Comitato scientifico Master, rimarca l’intento del Master “ si intendono formare tecnici di alto livello professionale, in grado di soddisfare le esigenze del settore bergamotticolo, capaci di proporsi alle imprese di settore”.

Anche il Sindaco Giuseppe Falcomatà evidenzia l’importanza di valorizzare un frutto unico come il Bergamotto . “ La città Metropolitana partecipa a questo Master con un contributo di 55,000€ e con 6 funzionari scelti con una procedura interna. Il nostro compito è quello di valorizzare al massimo questa eccellenza della Città di Reggio Calabria e soprattutto coinvolgere le associazioni di categoria per incentivare anche il mercato su nuovi investimenti per questo prodotto”.

Di seguito le video interviste