Reggio Calabria – Pino Aprile a Calabria D’Autore martedì 8 maggio

Il giornalista-scrittore Pino Aprile, già viceredattore di Oggi, direttore di Gente; per la TV ha lavorato con Sergio Zavoli per l’inchiesta a puntate “Viaggi nel Sud” ed al settimanale del TG1 “Tv7”. E’ autore di saggi, accolti con successo dalla critica e, soprattutto, da tantissimi cittadini.

Tra i suoi numerosi libri ricordiamo “Terroni”, “Giù al Sud”, “Il Sud Puzza”, “Terroni ‘ndernescional”, “Carnefici”, scritti che hanno fatto di Aprile “il Meridionalista” più seguito in Italia.

Proprio in questo particolare periodo, la questione meridionale è quanto mai viva ed aperta: tutti gli indicatori economici e sociali, infatti, classificano la nostra Calabria agli ultimi posti tra le regioni d’Europa. Gi ultimi dati fanno emergere la sconvolgente cifra di oltre il 70% di disoccupazione giovanile.

Emergono gli scarsi investimenti pubblici: le poche eccellenze imprenditoriali Calabresi denunciano da tempo le croniche carenze infrastrutturali a livello stradale, ferroviario, portuale ed aereoportuale.

Bisogna fare presto con massicci investimenti in Calabria e la creazione di posti di lavoro. Infatti, secondo alcuni studiosi, tra due anni, con la situazione stagnante attuale, potrebbe essere troppo tardi, rischiando la desertificazione dei nostri territori in tutti i settori con il conseguente aumento di ulteriori povertà.

Per questo, per sensibilizzare le coscienze, la nostra Associazione, con la rassegna Calabria D’autore, ha deciso di invitare il giornalista-scrittore Pino Aprile per martedì 8 maggio alle ore 19,00 in Piazza Stazione FS di S.Caterina Reggio Calabria, con la partecipazione del mastru cantaturi Otello Profazio, che ha sempre cantato l’Italia da Sud e del presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino. Presenterà la serata Marco Mauro, vicepresidente di Incontriamoci sempre , con l’intervista a cura lo storico Daniele Castrizio.

