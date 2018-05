Istituto Comprensivo San Sperato Cardeto. AL VIA LO SCREENING GRATUITO CELIACHIA

Condividi

Iniziato ufficialmente qualche giorno addietro presso l’Istituto Comprensivo San Sperato Cardeto, diretto dalla Dirigente prof.ssa Maria Morabito il progetto “Diagnosi precoce di caliachia: progetto di screening nel bambino in età scolare”, voluto dal Rotary Club Reggio Calabria Nord, presieduto da Gabriella Caridi, in collaborazione con il Rotary Club Reggio Calabria Nord (presidente Andrea Campiglia). L’intervento diagnostico, che abbraccerà tutti i plessi dell’Istituto, è stato accolto positivamente dalla comunità scolastica e sarà effettuato su un campione di 250 allievi, frequentanti la sezione dei 5 anni della scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria. Grazie alla collaborazione del personale medico, coordinato dalla dott.ssa A. Bellantoni, scolastico e degli operatori sanitari, lo screening andrà avanti fino a giorno 31 maggio coprendo così l’intero territorio afferente all’I.C. Il progetto, gratuito, è supportato dell’azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli, e dalla società BioDiagene di Palermo, azienda leader nei test genetici, che fornisce soluzioni diagnostiche rapide per diverse patologie. Per la metodica seguita, ovvero un test genetico su una goccia di sangue periferico, indolore e di facile esecuzione, il progetto promosso dal Club Rotary è unico in Calabria e ha permesso all’I.C. San Sperato Cardeto di essere il primo ad avviare uno screening gratuito. In un secondo tempo, i bambini risultati positivi al test genetico nella scuola, dopo colloquio con il Pediatra di famiglia, saranno chiamati per eseguire il test sierologico con un prelievo venoso eseguito in Ospedale.