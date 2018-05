Autorità Idrica , il Sindaco Falcomatà:“Gestione pubblica e attenzione alle tariffe”

Condividi

«Il circuito di gestione dell’acqua in Calabria deve essere interamente pubblico». Lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà nel corso del suo intervento alla riunione di insediamento dell’Autorità Idrica Regionale. Parlando di fronte ai colleghi sindaci calabresi, Falcomatà ha indicato gli obiettivi da perseguire dopo la nascita del nuovo organismo regionale. «Più attenzione ai costi di gestione ed esercizio – ha spiegato il primo Cittadino – che ricadono sulle tariffe per i Comuni e i cittadini, e pubblicizzazione dell’intero circuito di gestione». «Il circuito dell’acqua in Calabria deve essere pubblico a tutti gli effetti, non solo per ciò che riguarda la proprietà delle reti e delle Infrastrutture, ma anche per gli aspetti che attengono alla gestione del servizio. Gli importanti risultati ottenuti in ambito comunale a Reggio Calabria, con le società interamente pubbliche per la gestione dei servizi pubblici essenziali, dimostrano che è questa è la strada maestra per l’erogazione dei servizi al cittadino. Ritengo dunqua vada dedicata la giusta attenzione al processo di costituzione dell’Autorità Idrica Regionale, che va seguito passo dopo passo, al fine di garantire ai cittadini l’erogazione di un servizio di qualità ed una tariffazione più equa».