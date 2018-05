A Gallico Marina la IV Edizione dell’Infiorata

Condividi Domenica 3 Giugno, Solennità del Corpus Domini, a Gallico Marina, si svolgerà la IV Edizione dell’Infiorata. Nata quattro anni fa da un’idea dell’Azione Cattolica della Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo, con l’obiettivo di accogliere l’invito di Papa Francesco ed essere una Chiesa “in uscita”, rivolta con lo sguardo verso il mondo, a porte spalancate, da una proposta pastorale, l’Infiorata è diventata ormai una vera e propria tradizione del quartiere, fortemente sentita e partecipata dai gallicesi e sostenuta con entusiasmo e fatica dai parrocchiani. Il tema forte che quest’anno interessa i quadri di Via Chiesa, è quello dei Misteri del Rosario, il messaggio di Misericordia e Contemplazione che essi custodiscono. L’importanza data in questo anno pastorale dal Pontefice alla preghiera e alla contemplazione, prenderà vita e colore nei quadri dell’Infiorata, fino al solenne passaggio processionale dell’Eucarestia che conduce il parroco Don Antonino Vinci. Preziosi sono stati il LABORATORIO ARTISTICO GALLICO e l’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE per la realizzazione dell’evento.

Tanti i momenti di intrattenimento musicale in programma domenica 3 Giugno per concludere in bellezza un importante momento di raccoglimento e preghiera, in condivisione e allegria con il concerto di Cosimo Papandrea.