Viaggio tra l’alma brasileira e il meticciato: EfeitoBrasil e Agricantus

di Domenico Grillone (foto di Marco Costantino) – Da un viaggio musicale attraverso il samba, bossa nova e Mpb (Musica popular brasileira) con brevi introduzioni che ne spiegano i suoni, i diversi stili, ed arricchiti da testi di autori straordinari che hanno raccontato lo spirito autentico di una cultura, quella brasiliana, ricca di elementi indigeni, africani ed europei, ad un altro. Un altro viaggio che in perfetta sintonia con il primo continua con le sonorità del mondo, una sorta di “meticciato musicale” o più comodamente “word music” che partendo da quelle intime e particolari radici siciliane vaga nel tempo e nello spazio contaminandosi con stili e linguaggi differenti. E tutto questo racchiuso nella stessa giornata, in poco meno di sei ore e nella stessa città, in due location importanti come l’aula magna dell’Università Mediterranea ed il palco, tra stucchi, lampadari ed una atmosfera sognante, del Miramare. Non è poco, di questi tempi.

I protagonisti: da una parte “Efeito Brasil trio”, ospiti della rassegna “La musica che gira intorno – Concerti in Ateneo 2018”; dall’altra il mitico gruppo siciliano degli Agricantus, ospiti dell’Horcynus Festival per presentare il loro nuovo progetto electro akoùstikòs , “tra sonorità arcaiche, acustiche e d’autore”, come ha affermato il direttore artistico Giacomo Farina. Un’occasione quasi unica, imperdibile per chi ama tutta quella musica di ricerca che viaggia in direzione contraria rispetto agli stereotipi, mode e tendenze musicali, effimeri e quasi sempre di poca qualità. L’EfeitoBrasil trio, per esempio, è formato da Giovanni Guaccero, Roberta Piccirillo e Luca Scorziello, ovvero tre musicisti-artisti-studiosi –ricercatori-docenti che vantano un curriculum ed esperienze musicali che li rendono assolutamente credibili già sulla carta. E per chi è appassionato di musica e cultura brasiliana capisce subito che si tratta di uno spettacolo in cui il “viaggio” acquista una connotazione di gran classe, un percorso che si snoda tra i testi della composizione “A Felicidade” del maestro Carlos Antonio Jobim che ci ricordano che “Tristeza não tem fim, felicidade sim” e l’arrangiamento musicale che i tre professionisti riescono a tirare fuori dello stesso brano. E così per tanti altri classici di Mpb, tra i colori e suoni della Bahia, patria di di Gilberto Gil, e stili musicali provenienti dal Nordeste. Il tutto accompagnato dalla splendida voce di Roberta Piccirillo, eccellente la sua interpretazione vocale di “samba de uma nota so”; dal piano del Maestro Giovanni Guaccero, docente del Conservatorio e compositore, pianista nonché mente del gruppo, un ricercatore che da sempre si occupa di musica brasiliana tanto da incidere, tra l’altro, con il duo “Choro de Rua” il cd di proprie composizioni “A roda dos planetas errantes”, definito da Guinga, musicista considerato un importante riferimento della musica brasiliana, “un disco molto coerente e esteticamente perfetto”. E poi le percussioni di Luca Scorziello che, tra un impegno in Rai, i suoi Tamburi, l’insegnamento e mille altre situazioni, riesce con i suoi amici a respirare di nuovo quell’aria “carioca” che aveva già assaporato molti anni addietro a Rio De Janeiro, nella casa di Marcelo Costa, percussionista di Caetano Veloso, per affinare la sua arte. Ed ecco, quindi, che lo spettacolo si fa arte. Il tempo di uscire dall’Università, mangiare qualcosa al volo, ed ecco che il “viaggio” vira, sul palco del salone del Miramare, su toni e sonorità tipici della word music ma caratterizzati innanzitutto dalla lingua, il dialetto siciliano, dai suoni di fiati antichi e strumenti etnici ricreati in pvc a partire da originali degli aborigeni australiani in un fluido, in una sorta di magma sonoro pieno ed incessante dove sono evidenti le influenze arabe mixate con suoni quasi ancestrali cui la voce di Anita Vitale (voce e pianoforte), riesce a dare un tocco evocativo. Assieme a lei, Mario Crispi (strumenti a fiato etnici e arcaici, voce), Giovanni Lo Cascio (percussioni etniche e drum set), lo special guest Enzo Rao (violino elettrico) e Mario Rivera (basso acustico, voce), grande artista ed affabulatore, capace di prendere per mano lo spettatore e coinvolgerlo emotivamente nelle atmosfere musicali del progetto “Electro Akoùstikòs” e facendogli rivivere tutti i successi che resero famosi la band negli anni Ottanta e Novanta in Italia ed Europa, con degli omaggi particolari come quelli al poeta palermitano Ignazio Buttitta e ai compositori Pivio e De Scalzi, autori insieme agli Agricantus della colonna sonora del film Hamam di Ferzan Ozpetek. Davvero emozionante il finale con le note della mitica “Carizzi d’amuri” il cui fascino viene ben sintetizzato da una frase scritta sui social da un loro fan: “bella quanto un tramonto siciliano. E quando ho voglia di far conoscere la mia terra ad amici non siculi, faccio loro ascoltare questo brano”.