Trovato con “arsenale” di farmaci dopanti: arrestato 29enne

Nel corso della mattinata odierna, i carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno arrestato FAZZARI Carmelo 29enne, incensurato, accusato dei reati di commercio di sostanze dopanti e ricettazione.

I militari, durante un normale pattugliamento per le vie del paese, hanno sottoposto a controllo il FAZZARI, assiduo frequentatore di palestra e da tempo sospettato di ricorrere a farmaci vietati, diretto verso l’ufficio postale con un pacco in mano.

All’interno del pacco, i carabinieri hanno trovato diverse decine di compresse, fiale e flaconi di vari farmaci di cui è vietato il commercio poiché spesso usate come sostanze dopanti. Le operazioni di perquisizioni sono state estese ad alcuni casolari in uso al FAZZARI, ove è stato trovato un vero e proprio magazzino di farmaci vietati: oltre 500 confezioni di medicinali anabolizzanti pericolosi per la salute, di varia tipologia e marca, pronti per la vendita e utilizzati da alcuni frequentatori di palestre e body builder.

Il sequestro odierno costituisce un duro colpo allo smercio di sostanze anabolizzanti nella piana gioiese e i numerosi farmaci immessi sul mercato illegale avrebbero fruttare diverse decine di migliaia di euro.

Sono in corso gli accertamenti sulla provenienza dei farmaci sequestrati e sul reale destinatario della spedizione intercettata dai carabinieri.