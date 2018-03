Roccella, la scuola di filosofia ospita Sergio Labate

Condividi

Con un intervento dal titolo “Metamorfosi del lavoro nel mondo contemporaneo” Sergio Labate, docente di filosofia teoretica dell’Università di Macerata, animerà il quarto incontro pubblico della Scuola di altra formazione in filosofia “Mario Alcaro” di Roccella Jonica. L’iniziativa si svolgerà sabato 17 marzo, a partire dalle 18.30 nella sede dell’Associazione Culturale Scholé, in via Umberto I, al numero 106. L’evento è organizzato da Scholé in collaborazione col Comune di Roccella e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.

Il tema della trasformazione del lavoro nei nostri giorni è poco studiato dalla filosofia, al contrario è centrale nelle ricerche di tipo sociologico, economico e politico. Grazie a Labate avremo l’opportunità di riflettere teoreticamente sui nuovi volti dell’operosità umana: dopo il superamento della catena di montaggio, esiste ancora l’operaio? E se esiste, che caratteristiche ha? Le macchine emancipano il lavoro o costituiscono una nuova e più sofisticata forma di dominio sull’uomo? E ancora: siamo nell’era della fine del lavoro oppure il lavoro ce lo portiamo quotidianamente a casa e, dunque, sarebbe più appropriato parlare di “lavoro senza fine”? Sono solo alcune delle questioni che emergeranno nel corso dell’intervento e della successiva discussione, che vogliono essere aperti a tutti coloro che abbiano l’interesse ad approfondire un argomento di grandissima attualità.

Sergio Labate, che peraltro ha origini reggine, è, inoltre, in questi giorni impegnato presso l’IIS “P. Mazzone” di Roccella nell’ambito dei seminari con le quarte classi del Liceo Scientifico. Le lezioni a scuole sono dedicate ai concetti di teoria e prassi in Immanuel Kant.

Ogni novità sulla Scuola “Alcaro” e, in particolare, sul calendario degli incontri pubblici è consultabile sul sito web www.filosofiaroccella.it.