Riciclaggio e phishing, arrestati due calabresi a capo di una organizzazione

Condividi

Accusa di riciclaggio e phishing, arrestati due calabresi considerati dagli inquirenti i vertici di una organizzazione transnazionale dedita alla truffa online

Una vasta operazione anti phishing è stata condotta dalla polizia Postale e delle Comunicazioni nei confronti di un’organizzazione criminale transnazionale dedita ad attacchi e frodi informatiche su larga scala. Le indagini hanno portato gli investigatori fino a Reggio Calabria. Sono oltre 100 le vittime italiane accertate. Nel corso del coordinamento delle indagini, la procura di Milano ha attivato procedure di cooperazione, assicurate da Eurojust con la costituzione di una Squadra investigativa comune tra poliziotti italiani e rumeni, che hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni personali e informatiche nei confronti di numerosi indagati.

Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento di una cassaforte con 100mila euro in contanti e 35 Rolex in un appartamento a Reggio Calabria. “In otto mesi di indagine abbiamo stimato un guadagno per l’organizzazione di un milione e 200mila euro – hanno spiegato gli investigatori – Le vittime accertate finora sono 109 ma la lista potrebbe essere più lunga. Il problema è che spesso la gente non denuncia. Negli ultimi sei mesi abbiamo registrato un aumento del 131 per cento dei reati informatici in Lombardia. Questo dimostra, ancora una volta, che il cybercrime è destinato ad aumentare”.

Sono 14 le persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano Guido Salvini. L’indagine è partita nel settembre 2016, quando agenti della Polizia postale di Milano hanno ricevuto dai colleghi romeni la segnalazione su due pregiudicati calabresi sospettati di essere i capi di un’organizzazione criminale dedita al phishing, al riciclaggio di denaro, e al traffico di armi clandestine che sarebbero state acquistate con i proventi del riciclaggio da criminali moldavi. Gli approfondimenti hanno permesso di scoprire che gli organizzatori erano Giuseppe Pensabene, 42enne nato a Reggio Calabria ma residente da tempo in Romania con un altro nome, e Salvatore Aragona, 41enne di Reggio che vive a Sesto San Giovanni (Milano) da dove si occupava dei “cavallini”, della ricezione dei guadagni e della divisione tra i vertici dell’associazione. Tra i componenti di spicco del giro di phishing finiti nell’ordinanza figurano Alin Ciprian Avadanutei e Cosmin Stefan Cucinic, entrambi romeni rispettivamente di 35 e 34 anni, considerati i due “abili esperti informatici” che dalla Romania curavano le operazioni tecniche per realizzare le truffe telematiche.