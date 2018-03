Regione, Alessandro Nicolò aderisce a FdI: la conferma di Ferro e Orsomarso

Condividi

Alessandro Nicolo’, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria, ha aderito a Fratelli d’Italia. E’ quanto annunciano, confermando le ipotesi circolate in questi giorni, il deputato Wanda Ferro e il consigliere regionale Fausto Orsomarso, di FdI, che, riporta un comunicato ” accolgono con entusiasmo l’adesione al partito di Giorgia Meloni del consigliere regionale Alessandro Nicolò”. “Il suo ingresso, condiviso con i vertici nazionali – commentano i due esponenti di Fratelli d’Italia – rappresenta per il nostro partito un importante valore aggiunto, per l’autorevolezza, l’esperienza, la serietà, la coerenza e la capacità che Alessandro Nicolò ha saputo dimostrare nel corso della sua esperienza politica. Fratelli d’Italia non solo aumenta la sua rappresentanza a Palazzo Campanella, ma dimostra di proseguire nel suo percorso di crescita in tutta la regione, frutto di un confronto continuo con quei cittadini alle cui istanze Fratelli d’Italia vuole dare rappresentanza e risposte attraverso un progetto politico moderno e credibile sia a livello nazionale che regionale”. “Alessandro Nicolò – affermano Ferro e Orsomarso – è un esponente politico di grande valore, con il quale abbiamo avuto sempre rapporti di stima e di leale collaborazione, e averlo insieme a noi è la dimostrazione della capacità di Fratelli d’Italia di radicarsi sul territorio e di crescere in maniera inclusiva e attenta alla qualità e alla serietà delle persone”. Soddisfazione viene espressa anche dal portavoce regionale del partito Ernesto Rapani. Alessandro Nicolò, 57 anni, laureato in Scienze politiche, in pectore per la candidatura alla Camera nelle elezioni del 4 marzo aveva poi visto sfumare la possibilità di correre per uno scranno a Montecitorio a favore di un’altra scelta. La cosa aveva suscitato una serie di iniziative di protesta negli ambienti politici azzurri a lui vicini.