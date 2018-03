Reggio (M.A.P.): “Aliquote Imu 2018 ancora al massimo”

Condividi

Ancora brutte notizie per i cittadini di Reggio Calabria , che non vedono abbassarsi le aliquote IMU 2018 come d’altronde neanche tutte le altre tasse ; con la scusa del dissesto del Comune e del Piano di Rientro purtroppo tutti vanno avanti per la propria strada non pensando minimamente ai problemi di una città in crisi e di famiglie che non c’e’ la fanno più a pagare.

Una diminuzione delle tasse servirebbe a fare riavvicinare il popolo verso le istituzioni, verso la politica buona ma come detto oggi dal Consigliere Lucio Dattola , la maggioranza è sorda all’appello della città che si trova in ginocchio per una crisi sociale e commerciale che non da segni di speranza.

Concordo in pieno le difficoltà di una opposizione di centro destra quasi inesistente , infatti oltre ai Consiglieri Massimo Ripepi (FDI) e lo stesso Lucio Dattola non riconosco altri personaggi attivi per la nostra città.

Tutto questo i cittadini non lo dimenticheranno visto che tra 18 mesi ci sarà il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.