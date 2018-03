Reggio Calabria – Un arresto per tentato furto su autovettura

Condividi

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria, hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato PANCIEVICH Janusz Robert,36enne, cittadino polacco, pregiudicato.

In particolare, il proprietario dell’auto ha sorpreso PANCIEVICH all’interno della Mercedes classe A parcheggiata in via Carioli, intento ad armeggiare sul cruscotto nel tentativo di smontare il navigatore satellitare e rubarlo.

La pattuglia dei Carabinieri, subito intervenuta su chiamata della vittima, ha raggiunto il polacco all’interno di un’abitazione ove si era nascosto per evitare l’arresto.

Dopo averlo identificato, l’uomo veniva dichiarato in stato d’arresto e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza per la convalida, avvenuta nella mattinata di oggi.