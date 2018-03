Reggio Calabria – Proroga termine definizione agevolata ingiunzioni

Condividi

Su proposta dell’Assessorato alle Finanze l’amministrazione Falcomatà ha deliberato di prorogare al 31 marzo prossimo il termine entro il quale, i cittadini possono proporre istanza per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate dal 1 gennaio 2000 al 16 ottobre 2017, per le quali l’Ente non abbia formato e trasmesso all’agente della riscossione il ruolo a mezzo cartella esattoriale.

Il provvedimento è stato deliberato nel corso dell’ultima seduta di giunta comunale anche su impulso delle associazioni dei consumatori portatrici delle istanze dei numerosi cittadini che stanno beneficiando della misura.

L’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, con esclusione delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie nonchè, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, all’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre

I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute; e) un importo forfetario di €. 10,00 a titolo di rimborso spese d’istruttoria.

Slitta, del pari al 20 aprile 2018, il termine ultimo entro il quale verrà comunicato al debitore l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, nonché in caso di accoglimento, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ferme restando le scadenze delle singole rate di pagamento.

Le modalità integrali e la modulistica per valutare la possibilità di definizione agevolata ( Legge n.172 del 4.12.2017 art 1 comma 11-quater ) sono indicate sull’home del sito www.reggiocal.it .