Reggio Calabria – Permessi di sosta residenti: riemissione entro il 30 marzo

ATAM comunica che i permessi di sosta gratuita per residenti, in cui non è indicata la data di scadenza, a far data dal 3 aprile 2018 cesseranno la loro validità, al fine di adeguarli al vigente “Regolamento per il rilascio dei permessi e degli abbonamenti nella zona a particolare rilevanza urbanistica della città di Reggio Calabria” (consultabile sul nostro sito web http://www.atam.rc.it/html/pdf/Regolamento_Sosta.pdf).

Pertanto tutti gli utenti in possesso di suddetta tipologia di permesso dovranno richiedere, entro e non oltre il prossimo 30 marzo, una nuova emissione dello stesso utilizzando una delle seguenti modalità:

mediante la sezione “Sosta Facile” del nostro sito web (http://www.atam.rc.it/sosta/index.php) seguendo tutte le indicazioni riportate;

recandosi presso l’Ufficio Front Office del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00) avendo cura di portare con se:

copia di un documento di identità;

copia della carta di circolazione dell’autovettura per la quale si richiede il titolo.

Nel caso in il richiedente del permesso, non sia intestatario della carta di circolazione, (leasing, comodato d’uso, vettura aziendale), in aggiunta ai documenti su richiesti, dovrà certificare ad ATAM l’esclusività dell’uso del veicolo attraverso una delle seguenti modalità:

copia del contratto di leasing;

iscrizione sulla carta di circolazione del nominativo del comodatario, ai sensi dell’art. 94 comma 4 bis del Nuovo Codice della Strada;

copia della concessione d’uso da parte della ditta intestataria la carta di circolazione.

L’emissione del nuovo permesso di sosta richiede 48 ore lavorative dall’approvazione della Sua richiesta da parte dell’Ufficio Sosta di ATAM.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile: