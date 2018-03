Reggio Calabria – Paci: “Brutale crudeltà del Labate per dimostrare chi comanda”

Condividi

di Grazia Candido – “Una brutale crudeltà usata non per stabilire il senso delle regole ma per dimostrare chi è il capo della zona, chi comanda. Arrestando il boss Labate, abbiamo riaffermato l’autorevolezza dello Stato, il senso del giusto”.

Il procuratore aggiunto Gaetano Paci commenta così l’arresto di questa mattina del pregiudicato Antonino Labate, classe ’50, elemento di vertice dell’omonima cosca di ‘ndrangheta nel quartiere Gebbione. I fatti risalgono al 27 febbraio scorso quando Labate tentò di uccidere sei cittadini di origine rumena tra cui due minori, appiccando fuoco in un’abitazione fatiscente in cui dimoravano gli stessi.

“Labate è uno dei tristi protagonisti di mafia della città e ha dimostrato di esercitare violenza a danno di inermi cittadini che dimoravano provvisoriamente in un locale – continua Paci – La crudeltà del mafioso è rimarcata anche dall’intolleranza che prova verso soggetti stranieri sul territorio in cui lui comanda. Oggi, questa azione rivela cosa sia la ‘ndrangheta e tutta la ricostruzione dimostra che non è stato un gesto di follia ma un’azione programmata da chi gestisce il territorio”.

Il procuratore aggiunto nel mettere anche in evidenza “la professionalità della Squadra mobile, un patrimonio della Procura della Repubblica, della città di Reggio Calabria ma anche degli uffici della Procura e del Gip”, ci tiene a precisare “il metodo di gestione delle relazioni umane da parte della ‘ndrangheta che non è in conflitto per motivi economici ma c’è un forte boss mafioso che deve imporsi su un gruppo di inermi minacciandoli a morte”.

Parla di “un altro risultato importante per la Polizia di Stato a pochi giorni dalla recente operazione Malanova” il questore Raffaele Grassi ribadendo “l’affermazione dello Stato sul territorio”.

“Ringrazio la comunità reggina che, attraverso il web, ci sta mostrando vicinanza consolidando un importante rapporto – conclude Grassi – Oggi, stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro e i segnali di stima ci inducono ad andare avanti e a fare sempre di più. Facendo rete si contrasta la criminalità organizzata”.

Si sofferma dettagliatamente sul tentato omicidio da parte del Labate, il capo della Squadra Mobile Francesco Rattà raccontando come “in una mattina normale, una donna romena di 45 anni, dopo aver lasciato la spazzatura in mezzo la strada davanti il cancello d’ingresso al terreno di una proprietà del boss, sia stata immediatamente minacciata dal pregiudicato con la frase “vi brucio vivi”. Il gesto da parte del mafioso che, durante la discussione con la donna, le colpiva più volte le mani con un bastone, è segno tangibile della supremazia dello stesso nella zona”.

“Questa storia ci fa capire il potere stringente della ‘ndrangheta – continua Rattà – Il boss deve controllare il battito cardiaco e il respiro di chi vive sul territorio perché la spazzatura in sé, aver lasciato un sacchetto di rifiuti in mezzo alla strada, è un fatto insignificante. Non può scatenare una reazione così violenta della ‘ndrangheta che però, deve controllare in modo onnicomprensivo tutto sul territorio”.

“Noi abbiamo la percezione di quello che accade sul territorio e il grave episodio accaduto in una zona della città è sintomatico di come la vecchia ‘ndrangheta operi: i valori rimangono sempre costanti – afferma il Pm Gerardo Dominijanni – L’esponente mafioso si sostituisce allo Stato intervenendo sul problema e mostrando di gestire lui il territorio. In questa vicenda, non abbiamo accertato un profilo di razzismo tant’è che i cittadini del luogo, vedendo che la signora rumena lasciava sulla strada la spazzatura, si sono avvicinati per spiegarle come va regolata la distribuzione dei rifiuti. Ma poi, interviene il mafioso che si impone sull’accaduto dimostrando con estrema violenza, chi è che regola la giustizia sul territorio”.