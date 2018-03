Reggio Calabria – Omicidio di Gallico, proseguono le indagini

Condividi

L’agguato di venerdì sera che è costato la vita a Fortunata Fortugno, appartata con il proprio amante Demetrio Lo Giudice ferito, lungo il torrente Gallico continua aad esere sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti.

Continuano ad essere vagliate tutte le ipotesi e secondo quanto riporta l’Ansa non viene esclusa la pista passionale, nonostante Lo Giudice sia un elemento di spicco dell’omonima cosca.

In particolare si prende in considerazione il fatto che Lo Giudice sia stato colto in un momento di intimità, quando si sentiva al sciuro e non immaginava potesse accadere ciò che è poi successo.

I rilievi hanno confermato l’assenza di bossoli sul luogo del leitto, pertanto l’arma usata dovrebbe essere stataa una rivoltella.