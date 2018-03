Reggio Calabria, nasce il laboratorio di idee “Reggio Viva ”

Condividi

“Già da molto tempo era tutto pronto in ogni dettaglio ed adesso è arrivato il momento: nasce ‘ReggioViva’. Perché la citta rinasce. Perché saper criticare è bene ma saper creare è meglio. Perché è fuori dai partiti ma den tro alla politica” È scritto in una nota della stessa “Reggio Viva”.

“Basta promesse e premesse – scrivono – e basta chiedersi perché e per colpa di chi Reggio è stabilmente in fondo alla classifica della qualità della vita e gli indicatori sono tra i peggiori in assoluto di tutta Italia. L’Associazione “ReggioViva” è un laboratorio di idee ed un contenitore di proposte concrete e di soluzioni pratiche a disposizione di tutti i reggini che vogliano contribuire concretamente e fattivamente a risollevare la città dallo stato di degrado in cui si trova. La segreteria sarà in Via Osanna 17 all’angolo con il Corso Garibaldi ed il sito www.reggioviva.it e la relativa pagina facebook saranno sempre aggiornati con riferimento alle iniziative ed alle proposte della associazione”.