Reggio Calabria, falsi incidenti stradali: l’intervento della Polizia stradale

Nell’ambito dei servizi istituzionali svolti dal Comando Polizia Municipale, personale del Servizio di Polizia Stradale – Nucleo Radiomobile, diretto dall’Istruttore Direttivo Salvatore Garofano, ha attenzionato una serie di incidenti stradali che, per varie cause, presentavano delle anomalie nello svolgimento della dinamica.

L’analisi di tali incidenti stradali ha consentito, attraverso l’avvio di una complessa attività di indagine svolta incrociando una serie di dati con le risultanze dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, di individuare nel corso del secondo semestre dell’anno 2017 quattro incidenti stradali effettivamente mai avvenuti. I sinistri sono stati simulati dalle parti con artifici e raggiri al fine di conseguire un ingiusto profitto soggettivo infliggendo un danno patrimoniale alle compagnie assicurative.

I risultati delle indagini sono stati messi a disposizione dell’A.G., alla quale sono stati deferiti i responsabili.

Tale attività investigativa in materia di rilevazione di incidenti stradali si aggiunge alle ordinarie attività del Nucleo Radiomobile. Emerge infatti, dai dati registrati dall’Ufficio Infortunistica, diretto dall’Istruttore Direttivo Rosalba Venanzio, che nel corso dell’anno 2017 sono stati rilevati n. 1.061 incidenti stradali (di cui 384 con feriti e 3 con esito mortale) e n. 77 incidenti accidentali in cui sono stati coinvolti solo pedoni.

Grazie alla professionalità dimostrata dal personale del Servizio Polizia Stradale, i controlli afferenti la materia infortunistica e i necessari approfondimenti continueranno anche al fine di verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti oltre a quelli già individuati e se tale attività è circoscritta a singoli ed isolati episodi.