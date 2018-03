Reggio Calabria – Donazione plastico in scala sul Castello Aragonese

Martedi 27 marzo alle ore 10.00, presso i locali storici del Castello Aragonese di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia d donazione di un plastico in scala, raffigurante proprio il Castello, così com’era nel suo aspetto originario.

Alla presenza dell’Assessore Comunale alla Valorizzazione del Patrimonio culturale, Irene Calabrò, al Dirigente alla Cultura, Umberto Giordano, al Delegato comunale alla Cultura, Franco Arcidiaco, alla Direttrice del Castello Aragonese Grazia Scarcella e alla Responsabile del servizio valorizzazione beni culturali Daniela Neri .

Nel triste giorno del 28 dicembre 1908 la città si svegliò sotto le macerie, devastata dalla violenza della natura che aveva cancellato in pochi attimi migliaia di vite e i segni di una vita civile faticosamente costruita dalla comunità. Se però all’alba di quel giorno la città sfigurata poteva ancora riconoscere i tratti familiari dell’antico castello, danneggiato sì, da cedimenti non strutturali, tuttavia a seguito dell’approvazione del piano regolatore con d.d.r.r. del 5 marzo 1911, nel 1923 Reggio avrebbe subìto la sconsiderata opera di demolizione della parte più antica della fortezza. Il castello, di cui le prime notizie risalgono al VI sec. D.C., era stato rifortificato nel 1459 per volontà di Ferdinando D’Aragona, con l’aggiunta del rivellino, del fossato con ponte levatoio e di due torri cilindriche, che oggi possiamo ammirare.

Il plastico che verrà consegnato, è stato realizzato nel 2008, in occasione del primo centenario del terremoto, dal maestro d’arte Ilario De Marco, animato dall’amore che lo lega fortemente alla sua terra.