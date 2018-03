Reggio Calabria, confermato budget annuale per villa Aurora

Condividi

E’ stata diffusa ufficialmente la notizia della sostanziale conferma del budget annuale destinato alla Casa di Cura “VIlla Aurora” da parte del Commissario Ad Acta per la Sanità Regionale Ing. M. Scura.

“La notizia – si legge in una nota stampa – è stata accolta con grande soddisfazione da tutti i lavoratori della Casa di Cura, in quanto rappresenta un passaggio cruciale per la positiva conclusione della vicenda di crisi che, ormai da molti mesi, affligge la Struttura e i suoi dipendenti.

Un doveroso e particolarmente caloroso ringraziamento va, quindi, rivolto a tutte le figure istituzionali che con il loro prezioso contributo hanno operato affinchè si potesse raggiungere, oggi, questo importante traguardo.

E’ doveroso ringraziare gli Amministratori Giudiziari, nelle persone delle Dottoresse Adriana Siclari e Maria Concetta Tripodi, il Liquidatore Dott. Carmelo Gangemi e l’Autorità Giudiziaria per la particolare conpetenza, il grande equilibrio e l’umana sensibilità con la quale hanno gestito e continuano a gestire la situazione di crisi della Casa di Cura “Villa Aurora”.

Un ringraziamento ulteriore va rivolto al Prefetto Dott. M.di Bari ed al Sindaco della Città Metropolitana Avv. G. Falcomatà e ai loro collaboratori, per la stretta vicinanza con la quale hanno seguito la vicenda dei lavoratori di Villa Aurora, profondendo le loro energie per trovare, in ogni momento, le più opportune soluzioni ai problemi presentati.

Ancora un ringraziamento deve essere rivolto al D.G. dell’ASP Dott. G. Brancati e ai funzionari.

In ultimo si desidera ringraziare il commissario ad ACTA Ing. M. Scura il quale, con la propria deliberazione ha dimostrato di credere fermamente nelle potenzialità della Casa di Cura “Villa Aurora” e nella sua capacità di rinascita nella quale, per altro, hanno sempre creduto tutti i lavoratori che, anche nei momenti più bui e di profonda crisi non hanno mai smesso di profondere nella Struttura il loro impegno professionale e la loro dedizione umana dando prova di grande capacità professionale e di umano orgoglio.

Si è consapevoli che la vicenda che la Struttura vive, ormai, da molti mesi non è ancora conclusa; si dovranno affrontare ulteriori passaggi e prove importanti, ma il traguardo raggiunto oggi rappresenta per tutti i lavoratori un elemento rivitalizzante che consente di guardare con maggiore fiducia ed ottimismo al prossimo futuro e di avere una più solida speranza nella positiva conclusione di tutta la vicenda. Ad maiora semper”.