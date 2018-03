Reggio Calabria – Arrestato un 30enne per evasione

Condividi

Prosegue l’attività di intensificazione di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, disposta dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, che quotidianamente viene realizzata dagli agenti delle Volanti. Il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ieri, ha arrestato per il reato di evasione C.D.V. 30enne pregiudicato. L’uomo, che si trovava in regime di detenzione carceraria era destinatario di un permesso premio presso la propria abitazione. Tuttavia, il personale della Polizia di Stato, a seguito di controllo, lo ha sorpreso all’esterno della propria abitazione, contravvenendo alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Dell’arresto è stata data comunicazione al PM di turno della Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto che l’uomo venisse posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.