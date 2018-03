Reggio Calabria, Agenzia Dogane e Monopoli: proclamato stato di agitazione

Condividi

In data 20 marzo 2018, a seguito di apposita convocazione delle OO.SS., il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – settore Dogane (Provincia di RC) ha incontrato in assemblea le OO.SS. per discutere in merito all’argomento di seguito descritto: Con delibera n. 359 del 28.02.2018 – “Riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è stata istituita la Direzione Regionale Calabria, avente competenza sul territorio delle regioni Calabria e Basilicata, con sede a Catanzaro. Le OO.SS. territoriali, aderendo e sostenendo con forza quanto emerso nel corso dell’assemblea, ampiamente dettagliato nell’allegato verbale, proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale della Provincia di Reggio Calabria, “a significare – è scritto in una nota congiunta – il profondo malessere che l’organico sta vivendo in prospettiva della dichiarata chiusura dell’attuale sede della Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria sita nella Città Metropolitana di Reggio Calabria e chiedono alle OO.SS. nazionali di intervenire presso tutte le sedi competenti affinché: • sia modificato il Regolamento di Amministrazione nella parte inerente l’indicazione della sede a Catanzaro della Direzione Regionale Calabria, con l’individuazione della sede a Reggio Calabria, in continuità con quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione attualmente in vigore (che prevede le sedi di Napoli e Reggio Calabria per la Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria). • siano acquisite le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia a individuare la sede di Catanzaro, che dimostrino il rispetto dei principi di continuità amministrativa, economicità, efficacia, efficienza e razionale organizzazione dei servizi, e che non comportino nuovi investimenti e spese.