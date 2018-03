O.Ra. Di. A.Gi.Re. e Beauty Consulting: nuove Idee per la Testa

Il progetto Idee per la testa, realizzato dall’AssociazioneO.Ra. Di. A.Gi.Re. di Villa San Giovanni e dallaBeauty Consulting di Domenico Bonfiglio, si arricchisce di una nuova prestigiosa collaborazione: Carmelo Vinci, titolare dell’azienda Le Dive di Reggio Calabria, che si occupa di distribuzione di prodotti professionali per corpo e capelli, sarà il nuovo fornitore dal quale Bonfiglio riceverà gratuitamente i materiali necessari per curare l’aspetto e l’amor proprio degli amici di O.Ra. Di. A.Gi.Re..

Le Dive è un Azienda di riferimento per tutta l’Italia e l’Europa nel mondo professionale dei parrucchieri e vanta una clientela notevole.

Carmelo Vinci, con Le Diveera già rappresentate della Beauty Consulting, adesso diverrà anche un concreto sostenitore delle attività di O.Ra. Di. A.Gi.Re.e Domenico Bonfiglio.

“Quando Domenico mi ha chiesto di collaborare con O.Ra. Di. A.Gi.Re.eBeauty Consultingper la realizzazione del progetto Idee per la testa ho subito accettato – dichiara Vinci – perché ho avuto modo di costatare con i miei occhi come la beneficenza così fatta vada veramente a buon fine. Ho conosciuto le persone sostenute da O.Ra. Di. A.Gi.Re.e le ho viste guardarsi allo specchio soddisfatte della propria immagine, dopo essere passate dalle sapienti mani dello staff della Beauty Consulting e, non vi nego, che anche io mi sono sentito felice per avere potuto donare loro un po’ di gioia. È proprio vero: fare il bene fa bene.”

È un lunedì il giorno in cui incontriamo Vinci e Bonfiglio, uno dei tanti lunedì in cui alla Beauty Consultingsi lavora sapendo di guadagnare solo un sorriso, eppure qui si lavora alacremente e ognun cerca di fare il proprio meglio per soddisfare questi clienti speciali.

“Questo progetto dura ormai da tre anni – ci dice Domenico Bonfiglio – questo testimonia che abbiamo saputo dare continuità all’impegno che ci eravamo presi. Queste collaborazioni creano un profondo spirito di solidarietà tra colleghi e i dipendenti sono lieti di sviluppare la loro esperienza e la loro fantasia con gli amici di O.Ra. Di. A.Gi.Re., che hanno voglia di rinnovare la propria immagine”.

Il presidente Ingenito osserva compiaciuto l’intesa tra i due professionisti e la solerzia e l’impegno con cui i dipendenti di Bonfiglio si dedicano ai “clienti speciali”, inviati da O.Ra. Di. A.Gi.Re.“Qui ci viene solo chi ha davvero bisogno e non sarebbe capace di pagarsi un parrucchiere da solo – dice Ingenito – noi proviamo a regalare un po’ di serenità a chi sta attraversando un momento difficile.”

Come sempre Bonfiglio ci saluta dicendoci che spera di potere coinvolgere altri professionisti in questo progetto, in modo da potere servire un numero sempre maggiore di amici di O.Ra. Di. A.Gi.Re..