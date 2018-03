Le giovani promesse della Polisportiva Dilettantistica Pellarese

Condividi

Ad un anno di distanza dalla scomparsa del suo fondatore, Pietro Sofi, la Polisportiva Dilettantistica Pellarese mantiene le sue promesse, legate ai principi ispiratori della società, ed è orgogliosa di presentare due talenti del calcio italiano: FERDINANDO PANNUTI e DAVIDE CARUSO. Scopriamo brevemente la loro storia per ispirare ed accogliere nella nostra Polisportiva tutti coloro che intendono partecipare ad una sfida importante: la formazione della propria persona in un ambiente amichevole, sano in cui si cresce divertendosi, si sviluppano i talenti e a volte, come nel caso di Ferdinando e Davide, si viene riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Ferdinando Pannuti, classe 2003, ha iniziato a frequentare la Polisportiva Dilettantistica Pellarese quando ne aveva solo sei e, per i successivi otto, è stato un allievo motivato, sempre presente e desideroso di giocare con i propri compagni di squadra. Il piccolo timido ed introverso Ferdinando, bravissimo in qualsiasi attività -vanto del Presidente per la presentazione della migliore pagella scolastica- esprime, attraverso il calcio la sua forte personalità. Perché la scuola e il calcio, l’istruzione e lo sport hanno la medesima missione educativa nella visione di Pietro Sofi: accompagnare e favorire lo sviluppo dell’identità personale, insegnare regole e tecniche per far scoprire valori, incentivare le relazioni tra pari per promuovere la gioia, la passione, la pienezza della vita. Pur nel contesto ludico e ricreativo del tempo dedicato allo sport, Ferdinando si comporta sempre da vero leader e, col passare degli anni, dimostra di voler imparare, di voler migliorare, nel rispetto di tutti i principi appresi e delle tecniche acquisite. Nel suo percorso formativo Ferdinando gioca, si diverte, sviluppa le sue potenzialità e diventa “grande”. Grazie alla fiducia e al sostegno della famiglia e della Polisportiva, Ferdinando è cresciuto ed è approdato oggi nel mondo professionistico del Perugia Calcio dove quest’anno sta disputando, da protagonista, il Campionato Nazionale Under 15. Bravo Ferdinando!

Diversissima e tutta in fieri la storia di DAVIDE CARUSO, classe 2007, il piccolo “pulcino” dai capelli rossi che, all’interno della Polisportiva Pellarese, sta mostrando le sue eccellenti qualità calcistiche, mettendo a segno ottimi risultati per la sua categoria. Già diversi osservatori si sono accorti di lui e siamo lieti di sapere che è stato selezionato da FGA Soccer Academy in collaborazione con Giovani Promesse società di osservatori e scouting diretta da Andrea Cabrini, che opera per importanti società professionistiche del calcio, mediante la visione video di ragazzi promettenti. La semplice osservazione di una delle innumerevoli partite di campionato giocate da Davide con la Polisportiva Pellarese ha destato l’attenzione di Giovani Promesse che lo ha scelto come “primo ragazzo in Italia” per la formazione di una squadra che rappresenterà i giovani azzurri negli USA la prossima estate. Dopo aver superato ben due selezioni, l’ultima della quale si è svolta a Milano, dal 15 al 18 marzo presso il centro sportivo di Basiglio-Milano 3, Davide si è distinto per capacità tecnico-tattiche, impressionando la platea di professionisti del calcio presenti. Al termine dello stage milanese in cui si sono scontrate sei squadre in quattro giorni, solo Davide è stato ulteriormente selezionato insieme ad altri tre ragazzi in tutto in un percorso, in cui si è dovuto confrontare con centinaia di giovani promesse giunte da ogni regione italiana. Ed eccolo qui, a soli dieci anni, il piccolo giocatore della Polisportiva Pellarese avrà l’onore di rappresentare gli Azzurri a Miami in un prestigioso torneo giovanile americano che si terrà dal 21 al 25 giugno 2018 e che vedrà scontrarsi squadre argentine, brasiliane e del Campionato MLS. Forza Davide! Tifiamo per te! Ma non è tutto…il vivace, onnipresente pulcino pellarese, con il calcio nella testa e nel cuore, partecipa, parallelamente al suo impegno/divertimento con la Polisportiva Pellarese ad una masterclass con Obiettivo Calciatore, società formata da un team di allenatori, osservatori, procuratori, tecnici e professionisti del calcio, tra i quali Armando Caligaris (preparatore atletico del Genoa Calcio) e Massimo De Paoli (responsabile tecnico del settore giovanile del Brescia Calcio) che, dopo aver visto altri video di Davide alla Polisportiva, lo ha invitato a Roma per partecipare ad un evento calcistico al termine del quale è stato promosso “miglior giovane”.

Le diverse esperienze vissute fuori dal campo familiare di Pellaro dai due giovanissimi calciatori Ferdinando e Davide hanno un comune denominatore: la formazione all’interno della Polisportiva Dilettantistica Pellarese, una società che continua a distinguersi nel panorama calabrese perché fedele all’impegno costante ed instancabile di vincere la sua scommessa più grande: promuovere la crescita personale di bambini e ragazzi attraverso il calcio. Una società che è attenta alle esigenze educative dei suoi iscritti, che incoraggia alla formazione di tutti gli aspetti della personalità, nel delicato momento dello sviluppo, fornendo un valido supporto al lavoro svolto dalla famiglia e dalla scuola, attraverso il gioco del calcio. Oggi la Polisportiva è presieduta da Gianni Imbalzano, cofondatore e principale interprete dei valori che la sottendono, coadiuvato da una dirigenza sempre attenta e scrupolosa nel mantenimento e nella promozione di tutti i principi societari, e supportato da una componente genitoriale disponibile ed attiva nella realizzazione delle proposte formative. La presenza di un team di istruttori tra i più esperti e qualificati della zona, otre che fortemente motivati e appassionati al loro lavoro, garantisce lo sviluppo delle capacità psicomotorie dei ragazzi – coordinative e tecniche – e la cura verso l’educazione di tutti gli aspetti della loro personalità. Come una grande famiglia la Polisportiva Dilettantistica Pellarese con i suoi piccoli giocatori, gli istruttori, i dirigenti, il Presidente ed i genitori offre un ambiente di apprendimento e di vita gioiosi, dominati dall’accoglienza e dall’entusiasmo, dalla passione e dalla solidarietà, dal rispetto e dalla condivisione e ripropone, arricchendoli questi capisaldi per la formazione delle future generazioni.

Roberta Sofi