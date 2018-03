Elezioni, Siclari: “Forza Italia non resterà a guardare il caso Tripodi”

Condividi

“Abbiamo tutti gioito e festeggiato la vittoria, soprattutto, per il risultato ottenuto in Calabria ed è per questo che non posso che essere vicino a Maria Tripodi. A lei va tutta la mia solidarietà poiché costretta ad affrontare anomalie e incertezze che sicuramente nessuno in Forza Italia, me compreso, lascerà correre. Con Maria abbiamo affrontato, spalla a spalla, un’avvincente campagna elettorale che ci ha visti trionfare con un risultato eccezionale”. Lo afferma in una nota il neo-senatore Marco Siclari.

“Le difformità evidenziate nei conteggi, che hanno portato alla non assegnazione del seggio alla collega e amica Tripodi – prosegue – sono arrivate all’attenzione della Procura della Repubblica. Quanto accaduto nel riconteggio dei voti è senza dubbio una questione da approfondire perché non è ammissibile che Forza Italia sia impunemente depredata di un posto, quello di Maria, senza i dovuti accertamenti. Personalmente, e so di avere accanto il partito in questa mia esternazione, non rimarrò a guardare. Sarò accanto a Maria anche e soprattutto in questa fase, esattamente come fatto in campagna elettorale. La stima, la lealtà e gli ideali che ci accomunano non saranno certamente dimenticati in questa triste occasione e, fiducioso nella buona riuscita, sono certo che Maria supererà anche questo ostacolo e la volontà popolare manifestata sarà rispettata.