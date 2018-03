Due stelle del Jazz internazionale, Eddie Gomez e Danilo Rea, al Play Music Festival

Condividi

di Domenico Grillone – La settima edizione del “Play Music festival” arriva al rush finale: il concerto di Eddie Gomez, uno dei più celebri contrabbassisti della storia del jazz (mercoledì 4 aprile al Miramare) e quello del pianista Danilo Rea, indiscusso ambasciatore del jazz italiano nel mondo (domenica 8 aprile al teatro Cilea), chiuderanno, almeno per quanto riguarda la nostra città, la prestigiosa rassegna che quest’anno ha centrato in pieno i suoi obbiettivi: primo fra tutti il coinvolgimento di due territori, Reggio e Messina, che hanno visto alternarsi nei diversi spazi culturali e musicali le performance di artisti e musicisti di grande qualità. “Intanto è stata forse la prima esperienza di un connubio artistico e musicale nel cartellone che ha riguardato le due città – esordisce Alessio Laganà, deus ex machina del Festival che quest’anno ha registrato l’appassionata collaborazione di Sergio Gimigliano, direttore artistico del Peperoncino Jazz Festival – e tutto questo ci riempie di grande soddisfazione, sebbene dal punto logistico le due città tutt’ora non sono ben collegate. L’esperimento, quindi, è sostanzialmente riuscito e tanti sono stati i consensi che abbiamo ricevuto. Perché la nostra città, come anche Messina, apprezza molto la buona musica ma anche il teatro. Abbiamo quindi il dovere, assieme a tutto l’associazionismo reggino, di dare alla nostra città una prospettiva piuttosto ampia, sia nazionale che internazionale, facendola dialogare con il territorio. Perché il pubblico di Reggio, come anche quello di Messina, merita questo tipo di eventi di grande qualità. E poi, abbiamo bisogno di una area dello Stretto artisticamente più unita”. “L’intento vero del Festival – sottolinea Sergio Gimigliano – è racchiuso nel sottotitolo (cheek to cheek) che rappresenta un segno d’amore e d’amicizia che vede protagonisti tante cose e persone. Con Alessio collaboriamo da tanto tempo per l’organizzazione di eventi culturali ma questa è la prima volta che produciamo un evento di questo tipo. E’ stato un cheek to cheek tra due territori, due regioni e crediamo di aver avvicinato le due comunità proprio perché la musica serve a questo, aiuta al confronto, quello vero”.

Nel dettaglio, Eddie Gomez, collaboratore storico di Bill Evans, Miles Davis, Chick Corea, il 4 aprile prossimo al Miramare sarà accompagnato da Salvatore Bonafede al piano ed Eliot Zigmund alla batteria. Il concerto si svolgerà in due set – ore 20 ed ore 22 – per permettere a più persone di poter godere del concerto.

Domenica 8 aprile sul palco del Teatro Cilea sarà di scena uno degli indiscussi ambasciatori del jazz italiano nel mondo: il pianista Danilo Rea (conosciuto anche per le collaborazioni storiche con Gino Paoli, Mina, Fiorella Mannoia), che darà un saggio della sua poetica e del suo eclettismo musicale dialogando con il grande Ares Tavolazzi (contrabbassista degli Area) e con il batterista australiano Adam Pache.

I biglietti sono acquistabili al costo di € 15,00 presso il botteghino del Teatro Cilea, al Malavenda Cafè – Via Giulia RC, e on line sul sito inprimafila.net.

Il festival si chiuderà al Clan Off Teatro di Messina giovedì 19 aprile con il concerto del chitarrista australiano Tim Mc Millan esponente di spicco dello stile finger picking, musicista capace di fondere folk, blues, classica e rock, e che ha affascinato personaggi come Al Di Meola.

L’evento, patrocinato dalla Regione Calabria e dalla Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto presieduta dal consigliere regionale calabrese Domenico Battaglia è realizzato anche grazie al supporto della Fondazione Giuseppe Marino e di altri operatori commerciali della città.