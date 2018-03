Disposto accesso antimafia al Comune di Platì

Condividi

Su delega del Ministro dell’Interno, il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ha disposto l’ accesso antimafia al Comune di Platì “al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti – è detto in un comunicato – per verificare l’eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso”. Il Comune di Platè era già commissariato dal 22 febbraio scorso in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali.

La Commissione d’accesso, insediatasi oggi, è composta da Emma Caprino, viceprefetto aggiunto; da Vincenzo Giovanni Calabrò, funzionario informatico, e da Caterina Morello, funzionario amministrativo.